CHP’de kurultay komedisi

Olağanüstü kurultay kavgasının sürdüğü CHP
'de muhalifler dün noter onaylı imzaları genel merkeze sundu. Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, bin 240 delege olduğunu ve 621 imzanın kurultayın toplanması için yeterli olduğunu söyledi. Toplanan 630 imzadan 622'sinin noter tespitli olduğunu kaydeden Usluer, 8 imzanın ise orijinal belgeleri ellerine ulaştığında bu sayıya ekleneceğini belirtti. 50 delegenin daha imza verdiğini vurgulayan Usluer, bunlar için pazartesinin son gün olduğunu hatırlattı.
Buna karşın Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten "İlk incelemelere göre kurultay için noter onaylı yeterli imza yok" açıklaması geldi. Erkek, bin 242 kurultay delegesi olduğunu bildirdi. Noter kanalıyla genel merkeze gönderilen imza sayısının ise bir ya da iki olduğunu söyleyen Erkek "Geri çekmeler düşüldükten sonra sunulan imza sayısının daha da düşeceğini görüyoruz" diye konuştu.
CHP kulislerinde ağırlıklı görüş, kurultay kavgasının mahkemeye taşınacağı yönünde. Ancak Muharrem İnce
'nin "Asla partiyi mahkemelerde süründürmeyeceğim" sözleri, bu seçeneğinin tercih edilmeyeceğinin işareti sayıldı. Usluer de sonuç ne olursa olsun CHP'yi mahkemede tartışılır hale getirmeyeceklerini bildirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ise 'kurultay ve değişim' seslerine kulak tıkamayı sürdürüyor. "İmza sayısı bulunamazsa kurultay yok" tavrını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bunun böyle çok yoğun tartışılmasını doğru bulmuyorum" dedi.