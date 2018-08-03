Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP’de kurultay komedisi

’de kurultay komedisi

’deki kurultay kavgası komediye dönüştü. 630 imzayı genel merkeze sunan muhalifler, sayının yeterli olacağını savundu. Parti yönetiminden ise “Yeterli imza yok” yalanlaması geldi

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
CHP’de kurultay komedisi
Olağanüstü kurultay kavgasının sürdüğü 'de muhalifler dün noter onaylı imzaları genel merkeze sundu. Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, bin 240 delege olduğunu ve 621 imzanın kurultayın toplanması için yeterli olduğunu söyledi. Toplanan 630 imzadan 622'sinin noter tespitli olduğunu kaydeden Usluer, 8 imzanın ise orijinal belgeleri ellerine ulaştığında bu sayıya ekleneceğini belirtti. 50 delegenin daha imza verdiğini vurgulayan Usluer, bunlar için pazartesinin son gün olduğunu hatırlattı.
Buna karşın Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten "İlk incelemelere göre kurultay için noter onaylı yeterli imza yok" açıklaması geldi. Erkek, bin 242 kurultay delegesi olduğunu bildirdi. Noter kanalıyla genel merkeze gönderilen imza sayısının ise bir ya da iki olduğunu söyleyen Erkek "Geri çekmeler düşüldükten sonra sunulan imza sayısının daha da düşeceğini görüyoruz" diye konuştu.
CHP kulislerinde ağırlıklı görüş, kurultay kavgasının mahkemeye taşınacağı yönünde. Ancak 'nin "Asla partiyi mahkemelerde süründürmeyeceğim" sözleri, bu seçeneğinin tercih edilmeyeceğinin işareti sayıldı. Usluer de sonuç ne olursa olsun CHP'yi mahkemede tartışılır hale getirmeyeceklerini bildirdi. CHP lideri Kemal ise 'kurultay ve değişim' seslerine kulak tıkamayı sürdürüyor. "İmza sayısı bulunamazsa kurultay yok" tavrını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bunun böyle çok yoğun tartışılmasını doğru bulmuyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de kurultay komedisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN