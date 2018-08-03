FETÖ sanığı binbaşı hakim karşısında

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarıyla ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddia edilen tutuklu jandarma binbaşı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevden uzaklaştırılan sanık binbaşı V.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık V.Ş, savunmasında, sabit hatlar üzerinden FETÖ üyesi kimseyle görüşme yapmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

İlçe jandarma komutanı olarak görev yaptığı dönemde güvenlik korucuların kendisini zaman zaman sabit numaralardan aradığını ileri süren V.Ş, "FETÖ ile bir ilgim yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık V.Ş'nin adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.