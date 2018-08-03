Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika: 'da / operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberi! 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 19 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 12:18
Antalyalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETO/ soruşturması kapsamında kapatılan Girişimci İşadamları Derneğinde farklı zamanlarda kurucu, yönetim ve denetim kurullarında üyeliği bulunan 6, örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 ve örgütle bağı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 19 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait doküman ele geçirildi. 18 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN