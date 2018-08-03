Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim değerli bakanlar hanfendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Misafirlerimize sizlere milletin evine hoşgeldiniz diyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Projeleri

Muhtıralar, türlü müdahaleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum. Malazgirtte özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan'dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şahı, Ertuğrul Gazi'yi, Sultan Birinci Murat Hüdavendigar'ı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhamit Hanı, Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Adnan Menderesi, rahmetli Turgut Özalı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum.

Enerji ve Tabii Kaynakla Bakanlığı Faaliyetleri

ÜLKEMİZİN İSTİKBALİNDE EMEĞİ GEÇMİŞ HERKESİ RAHMETLE YAAD EDİYORUM

Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yaad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.

Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirek projeleri hazırlıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Projeleri

ORTA VADELİ PROGRAMI AĞUSTOS AYININ SONUNA KADAR KAMUOYUNA DUYURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Orta vadeli programı Ağustos ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. Uzun vadeli program ise Kasım ayının sonuna kadar açıklanacak. Bakanlıkların Kasım 2023 planları kasım sonuna kadar tamamlanacak.

Bu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile sürdürülmesine özen gösterdik. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Programımızdaki 400 projenin 48'i Savunma Sanayisi'ne ait

PROGRAMIMIZDAKİ 400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİSİ'NE AİT

Kaynakların çeşitlendirilmesi burda büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde tüm kurumları ilgili bakanlıklar etrafında topladık. Bu projelerden biri E-Devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Tüm icraatların 81 il bazında takibinin yapılacağı sistemi etkinleştireceğiz. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 100 günde yapmayı planladıkları önemli projeleri var. Programımızdaki 400 projenin 48'i Savunma Sanayisi'ne ait. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Savunma Sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Adalet Bakanlığı Projeleri

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Emeklilerimize ikinci bin liralık bayram ikramiyesini kurban bayramı öncesi takdim edeceğiz.

İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir. İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINDA BUTİK ŞEHİRLER KURULACAK

Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız.

Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir'de ve Baruthane'de, biri Esenler'de ve Konya'da bulunuyor. Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Projeleri

Dünyadaki diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 240'a çıkardık. Musul ve Basra başkonsolusluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.

Sinop'taki Nükleer enerji santrali'nin ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Üçüncü santrali Trakya'da kurmayı düşünüyoruz. Tuzgölü Doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküp çıkarmak için teklif alıyoruz. Gençlerimiz için hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu.

Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projeleri

"Sinop'taki Nükleer enerji santrali'nin ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Üçüncü santrali Trakya'da kurmayı düşünüyoruz. Tuzgölü Doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküp çıkarmak için teklif alıyoruz. Gençlerimiz için hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu."

Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz.

'YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİNİZİ ÇIKARIN'

100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit verimliliğini planlıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL'ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporlar sebebiyle dış borçlanmada şimdi biz Çin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimizi dağıtmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı yapıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri

İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkartıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim; İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede gösterdiği başarılarla ülkemizde huzurun teminatıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar tehdit altında bulunduğu dönemde hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığımıza daha büyük hedefler düşüyor. Emniyet teşkilatımız bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz.

İçişleri Bakanlığı Projeleri



JANDARMA TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI KOMUTANLIĞI

Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak platformda bulunma çalışmalarında yüzde 15 ilerleme sağlıyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkartıyoruz. Geçici barınma merkezlerinden beş tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.



Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

'TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ'

İnşallah yeni dönemde turizmin içinden gelen, sektörün içinden gelen arkadaşımızla kültür ve turizm bakanlığımızı yürüteceğiz. Turizm alanında özel sektörümüzün gayretiyle son dönemde yaptığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü.

İSTANBUL AKM'NİN İHALESİNİ SONUÇLANDIRARAK GEREKEN ADIMLARI ATTIK

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin'in turizm pazarındaki yerinin artırılması için eylem planı hazırlıyoruz. Daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbul AKM'nin ihalesini sonuçlandırarak gereken adımları attık. Ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da Meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45'e çıkartıyoruz. Şimdi de Kuleli Askerli lisesi geliyor. Müzeye dönüştürmek için projeleri tamamlıyoruz.

İSTANBUL'DA KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAYA YÖNELİK 14 PROJEYİ DAHA TAMAMLIYORUZ

İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Bunları şimdi açıklamayacağız. İkinci üç ay, üçüncü üç ay var. Bu arada projelerimizi bitirmiş olacağız. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım. Bosna'daki Dirina Köprüsünün restorasyonunu bitiriyoruz.

'20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN DAHA ATIYORUZ'

Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza… Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70'li 100'lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.

AHaber CANLI YAYIN