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Son Dakika: 'da terör u

Son dakika haberi... 'ın ve Hani ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik başlatıldığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:27
Son Dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, ve Hani mülki sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla düzenleneceği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'ye bağlı Duruköy, Darlan köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları, Hani'nin Serenköy, Uzunköy köyü ile Gürbulak mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Son Dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu
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