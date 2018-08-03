Son dakika: FETÖ'cü itirafçıdan şoke eden sözler! Partilere bakın nasıl sızmışlar

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen M.A.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. İfadesinde terör örgütünün siyasi partilere sızma girişimini anlatan itirafçı M.A.B, ortaokul yıllarında dershaneye gittiği dönemde FETÖ ile irtibatının başladığını kaydetti.

"CHP'YE ÜYE OL, ORADA BİR ADAMIMIZ OLSUN"

M.A.B, ders çalışmak için kaldığı örgüt evlerinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu bildirerek, özellikle 2015 yılında cemaat evlerinde kaldığı dönemde, "Akif" kod adlı bir kişiyle görüştüğünü, bu kişinin kendisine "CHP'ye üye ol, orada bir adamımız olsun" dediğine dikkati çekti.

BU PROGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDUK

FETÖ üyesi Akif'in, CHP'ye üye olması ve partide yükselmesi için sürekli kendisine telkinde bulunduğuna değinen M.A.B, "Sonra beni 'Gürkan' diye bir kişiyle tanıştırdılar. O da bana 'Partilerde bir adamımız olsun, AK Parti ve CHP gibi siyasi partilere adam sokmaya çalışıyoruz. Her partide bir adamımız olsun. İçeriye gir, samimiyet kur ve yükselmeye çalış' dedi. Bana irtibat kurmam içinde bir cep telefonu verildi, bir de mail adresi benzeri bir program yüklendi. Sonra bu program üzerinden iletişim kurduk." ifadelerini kullandı.

İtirafçı M.A.B, o güne kadar yerini dahi bilmediği CHP il binasının nerede olduğu konusunda bir araştırma yaptığını ve iletişim numarasını bulduğunu vurgulayarak, üyelik için yönlendirildiği parti yetkilileriyle görüştükten sonra CHP il yönetimine giderek üyelik başvurusunda bulunduğunu anlattı.

CHP'ye üyeliği sonrası yürüyüş ve benzeri programlara katıldığını aktaran M.A.B, tanıştığı kişileri, partide ve programlarda neler konuşulduğunu kendisinden sorumlu "Akif" kod adlı FETÖ üyesine ilettiğini bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlarını kestiğini öne süren M.A.B, o tarihten sonra CHP il teşkilatına da gitmediğini iddia etti.