Son dakika: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'ndaki duruşmada, taraf avukatlarının beyanları alındı.

BİRBİRİYLE ÇELİŞEN SAVUNMALAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanık savunmalarının beyanlarının birbiriyle çeliştiğini, birinin diğerinin "darbeye teşebbüsten" haberi olduğu şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Müşteki ve tanık beyanlarının da sanık savunmalarıyla çeliştiğini ifade eden mahkeme heyeti, havalimanındaki eylemlere ilişkin görüntülerin bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Mahkeme, bu gerekçelerle beraber dosyadaki kamera görüntüleri, dijital materyal incelemeleri, mevcut delil durumu ile istenilen cezaların alt ve üst sınırını dikkate alarak tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

GÖRÜNTÜLÜ RAPOR DÜZENLENMESİ KARARLAŞTIRILDI

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'ndaki eylemlere ilişkin ham görüntülerin haber ajanslarından ve havalimanı yönetiminden temin edilerek dosyaya gönderilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına hükmeden heyet, bu görüntülerin bilirkişiye gönderilerek görüntülü rapor düzenlenmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen bir kısım tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, bir kısım tanıkların ise ifadesinin alınması için yazılan talimat dönüşlerinin beklenmesin karar vererek, duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.