Son dakika... Kılıçdaroğlu tarafı: Kurultay için yeterli imza yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinin ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Noter onaylı imzaların partinin yazı işleri biriminde tek tek dökümünün yapıldığını vurgulayan Erkek, kesin açıklamanın ise inceleme tamamlandıktan sonra paylaşılacağını aktardı.

Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor ama incelemeler devam ediyor. Hukuken ve tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı beyanlarının sunulması ancak hukuki sonuç doğurabilir. Sunulan belgelerin içinde az da olsa fotokopi onaylarının, fotokopilerinin notere onaylatılmış başka bir notere onaylatılmış olduğu da beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda sayım döküm ve inceleme işlemleri, yetkili arkadaşlarımız tarafından talep edenlerin de yetkililerinin de olduğu, birlikte devam ediyor."