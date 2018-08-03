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Son Dakika: Sınırda yakalanan şüphelileri tutuklandı

Son dakika haberi... sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelilerinden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 16:03
Son Dakika: Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Sınırda yakalanarak gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen, ByLock kullanıcısı olduğu, Kars Hazırlık Bürosu'nca araması bulunduğu ve meslekten ihraç edildiği belirtilen eski komiser yardımcısı Mustafa G, öğretmenlikten ihraç edilen eşi Esra G. ile Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce arama kaydı bulunan Selçuk Ç. tutuklandı.

Züleyha I. ve Elif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 'nün şirketlerinde çalıştığı ve ByLock kullanıcı olduğu belirlenen Ahmet S. de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Ahmet S'nin savcılıktaki işlemleri, Hacer Ç'nin ise gözaltı işlemleri sürüyor.

Bu arada, FETÖ'nün şirketlerinde çalışan Muharrem I. ve Yusuf A. ise soruşturmanın sürdüğü ve 'daki ekiplere teslim edildi.

OLAY

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 'a sınır olan Enez ilçesi Dardanel mevkisinde durdurdukları otomobildeki şüphelilerin FETÖ üyeliği şüphesiyle mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ve memurlar olduklarını belirlemiş, polis ekiplerince Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu tespit edilen 4 aileden 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin yanlarındaki 6 çocuk ise yakınlarına teslim edilmişti.

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Son Dakika: Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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