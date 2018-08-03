Yeni dönemin ilk YAŞ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki yeni sistemin ilk toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürdü.
Toplantı öncesinde ise Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısının ülkemiz, milletimiz ve TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ
ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."
AFRİN KAHRAMANI ORGENERAL
YAŞ toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Buna göre 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, korgenerallikten orgeneralliğe terfi etti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Seçilirsem apoletlerini sökeceğim" diyerek tehdit ettiği Temel'in apoletlerindeki yıldız sayısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 3'ten 4'e yükseldi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da oramiralliğe terfi etti.
15 Temmuz
gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurtarılmasında büyük rol oynayan Korgeneral Zekai Aksakallı geçen yıl 2'nci Kolordu Komutanlığı'na atanmıştı. Aksakallı'nın yerine de Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirilmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Çorbacı, tümgeneralliğe terfi etti.
Tuğgeneral Levent Ergün de tümgeneralliğe terfi ettirildi. Ergün, kumpaslarla dolu Balyoz Davası'nda FETÖ'nün hedefi olmuş ve 13 yıl hapis cezası almıştı. Yargılama sonucu beraat eden Ergün, 2015'te albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Mart 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hendek operasyonlarını Tuğgeneral Salih Kıran yönetmiş, ancak kısa süre içinde çok şehit verilmişti. Bunun üzerine operasyonun komutasını üstlenen Ergün, bir hafta içinde Nusaybin'i temizlenmişti. Kıran ise 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanmıştı.
Albay rütbesindeyken Balyoz Davası'nda yargılanan ancak FETÖ'cülerin temizlenmesiyle beraat eden ve Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer de görevine tümamiral olarak devam edecek.
Poyrazköy davasında yargılanan Deniz albaylar Ercan Kireçtepe ve Mustafa Turhan Ecevit, tuğamiralliğe terfi ettiler. Kardak operasyonunda da görev alan Kireçtepe 4.5 yıl, Ecevit 7.5 yıl cezaevinde yatmıştı.