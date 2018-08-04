ABD’de devlet aklı devreye girecektir

ABD
Başkanı Donald Trump
ve Başkan Yardımcısı Pence'nin rahip Brunson'u öne sürerek Türkiye
yönelik açıklamaları ve yaptırım kararı devletin zirvesinde de ele alındı ve "ABD'deki seçim
lere yönelik çıkışlar. Trump, tweetler ile tehdit ediyor, ABD devlet aklı devreye giriyor ve ortam yatışıyor. İki ABD var. Birisi Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor. Gerilim daha fazla tırmanmaz. Türkiye baştan sona haklı olduğu, uluslararası hukuk, ikili ilişkiler ve diplomaside hiçbir karşılığı olmayan bu tehditler karşısında kesinlikle geri adım atmayacak" denildi. İşte Ankara
'nın ABD'yle yaşananlar hakkındaki sağduyulu değerlendirmeleri;
TRUMP TWEET'LERİ:
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yöne bir iletişim-yönetim şekli geliştirdi. Dünya her gün attığı tweetlerle yeni bir gündeme, gerileme ya da tartışma konusuna uyanıyor. Trump, sürekli birilerini tehdit ediyor; Kuzey Kore
, Çin
, AB, İran
... Son olarak da rahip Brunson'u gerekçe göstererek Türkiye'ye dönük bu tehdit dilini kullandı. Ancak sonrasında ABD devlet aklı devreye girip bunlar yatışıyor ve tehdit ettiği ülkeler ile görüşmeler yapılıyor. Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi aynı masaya oturuluyor. Türkiye konusunda da böyle olacaktır. ABD gerilimi daha fazla tırmandırmak istemeyeceklerdir. Bir süre sonra ortam yatışacaktır.
İKİ ABD VAR, BİRİSİ TÜRKİYE'Yİ ANLIYOR:
Şu anda iki ABD var. Birisi Trump, ekibi ve onlar gibi düşünenler... ABD'nin bir kanadı hala Türkiye'ye sıcak bakıyor ve bu konular karşısındaki haklılığını biliyor. Uluslar arası hukuk, diplomasi açısından yapılanın doğru olmadığının farkında. "Türkiye bizim müttefikimiz. Nasıl böyle bir şey için Türkiye'yi gözden çıkartıyorsunuz" diyor.
EVANGELIST OYLAR...
SEÇİMLER ETKİLİ:
ABD'de de parlamento seçimleri var. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin evangelistler ile sıkı bağlantısı var. Oylarını almak için bunu yapıyorlar. Pence olayın öncülüğünü yapıyor. Seçime kadar bu şekilde devam eder ama sonrasında o da vazgeçecektir.
EKONOMİK OLARAK ETKİLİ OLMAZ:
Türkiye'nin, ABD ile yüksek bir ihracat potansiyeli bulunmuyor. Ekonomik herhangi bir yaptırım bu açıdan çok büyük bir kayıp ve sıkıntı yaratmayacaktır.
ERDOĞAN, TRUMP'A 'HERKES ZARAR GÖRÜR' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
; Brunson ile ilgili sıkıntıların yaşanmaya başladığı dönemde Kuzey Afrika
BRICS zirvesindeydi. Erdoğan bu sırada Trump ile bir telefon konuşması yaptı. Erdoğan, Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, ABD'nin tavrını doğru bulmadığını belirtip, Türkiye'nin kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğ n, "Böyle bir gerilimden herkes zarar görür. Sadece biz değil, ABD'de zarar görür" dedi.
?'ABD'NİN KARARI HATALI VE TAMAMEN SİYASİ'
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker
, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Hukuki süreci devam eden bir davaya karşılık alınan bu karar bir hatadır ve tamamen siyasidir. Brunson ile ilgili karar mahkeme tarafından verilecektir. Siyasi iradenin müdahalesi söz konusu değildir. Karar ABD'nin hukuk sistemi hakkında ciddi şüpheler oluşturmuş ve diplomatik ilişkilerdeki ciddiyetsizliği ortaya koymuştur. ABD sağduyulu davranmalıdır" dedi.