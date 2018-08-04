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Ağırlaştırılmış müebbetlerin gerekçeli kararı açıklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Ağırlaştırılmış müebbetlerin gerekçeli kararı açıklandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 asker hakkında açılan dava geçtiğimiz ay karara bağlandı. İstanbul 25. ikisi 35 kez olmak üzere 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığa "Anayasayı ihlal suçuna yardım"dan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda ağırlaştırılmış müebbet alan eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın katliam talimatı verdiği belirtildi. Beraat eden 44 sanığın ise darbeye katılmadığı, teslim oldukları, kışladan çıkarken darbeden habersiz oldukları mühimmatlarının olmadığı kaydedildi.
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Ağırlaştırılmış müebbetlerin gerekçeli kararı açıklandı
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