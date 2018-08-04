CHP’de kurultay karmaşası sürüyor

CHP
'de muhaliflerle genel merkez arasında 'kayıkçı kavgası'na dönen kurultay kavgasında muhaliflerin önceki gün ellerindeki imzaları genel merkeze sunmasının ardından imza sayısına ilişkin tartışmalar sürüyor. Muhaliflerin yazı işleri birimine sunduğu imzalar avukatlar eşliğinde Genel Merkez'in 8'inci katında incelenmeye devam edilirken tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise 6 Ağustos pazartesi saat 17.00'de doluyor. Bu süre içinde yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu olamıyor. Ancak bu süre, noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli. Çünkü CHP kulislerinde bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor. Muhalifler 630 imzayı sunduklarını belirtirken genel merkezden gelen açıklama ilk incelemelere göre yeterli imza olmadığı yönündeydi. Genel merkez dün de sunulan gerçek imza sayısının 618 olduğunu, bunlardan 4'ünün mükerrer, 5'inin istifa eden delegelere ait olduğunu bildirdi. Genel merkez 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği iddiasında bulunuyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
, Tüzük'e göre kurultay gündeminin bittiğini söylerken muhalif milletvekillerinden Tanju Özcan kurultayın gündemden düşmediğini belirterek, "Sayı yarıştırmayı bırakmak gerekiyor. Genel Başkan'ın kurultayı toplaması gerekiyor. CHP'nin çıkış yolu kurultaydır" dedi. Muhaliflerin adayı Muharrem İnce
ise 5 kurultay delegesinin üye kayıtlarından düşürülmesine tepki gösterdi, "Genel Merkez'den açıklama bekliyoruz" diye konuştu.
DAHA İMZA SAYAMIYORLAR
Eski
milletvekili Fikri Sağlar "CHP'nin değişimini Türkiye
için umut olduğunu gören 622+8 delegenin noter tasdikli belgeleri Genel Merkez'e ulaştı. Ne yazık ki koltuklarından kalkmak istemeyenler gerçek dışı binbir söz söylüyor. Oysa halkın sesine kulak veren delege yeter diyor. CHP'yi koltuk uğruna bitiriyorlar" dedi. Muhalifler 'imza olmazsa eylem' diyerek genel merkeze çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Kurultay için imza veren delegeler, 22 il başkanı genel merkez önünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
'na kurultay çağrısı yapacak. Muhalifler Genel Merkez'in imzaları doğru saymadığını iddia ederek "Daha imza sayamıyorlar, Türkiye'yi nasıl yönetecekler" diye konuştu. Muhalif kesim önümüzdeki günlerde yapacakları açıklamalarla kurultay baskısını artıracak.
İPE UN SERİLİYOR
Kurultay
çağrı heyeti sözcülerinden PM üyesi Gaye Usluer de "Madem imza sayısı az. Madem imza sayısı yeterli değil. Öyleyse yine siz kazanacaksınız demektir. Peki kurultaydan kaçmak niye? Kurultay delegesinin iradesinden kaçan milletin iradesi karşısına nasıl çıkacak? Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı" dedi.