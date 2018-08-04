Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Diyalog ve mutabakatla çözeceğiz

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı nedeniyle bir araya geldikleri Singapur'da ikili görüşme yaptı.
Çavuşoğlu görüşme sonrası ABD'yle gerilen diplomatik ilişkilerle ilgili olarak "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye
olarak her zaman sorunları diplomasi, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi. "Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Pompeo'yla görüşmemizde de yine bunu tekrarladık.
Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoru" diyen Çavuşoğlu "Son derece yapıcı bir görüşme oldu. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez.
Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
ABD: GÖRÜŞME YAPICIYDI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, mevkidaşı Çavuşoğlu'ya görüşmesiyle ilgili ardından Pompeo, "Yaptırımlar Rahip Brunson hakkındaki ciddiyetimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulunurken bakanlık sözcüsü Heather Nauert "İki bakan birçok konu üzerinde konuştular ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümü için çabalamaya devam etmek üzerinde mutabık kaldılar" dedi.