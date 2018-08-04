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kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, 'a kaçarken yakalandı

'de, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen /PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, sınır devriyesi Hudut Kartalları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 14:27
FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, sınırındaki askeri yasak bölgede 3 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, /PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş eski komiserler Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheliler sınır karakolundaki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

9 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Öte yandan, önceki gün Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı sırasında polis ekiplerince yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden, işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Haklarında Kars'tan arama kararı bulunan ve '' kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser yardımcısı Mustafa G. ile ihraç edilen eski öğretmen eşi Esra G., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama kaydı bulunan Selçuk Ç. ile FETÖ şirketlerinde çalıştığı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ahmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli arasında yer alan Elif S. ile Züleyha İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün şirketlerinde çalışan Muharrem İ. ve Yusuf A. hakkında soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin Konya ve 'a gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden Hacer Ç.'nin gözaltı işleminin sürdüğü bildirildi.

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