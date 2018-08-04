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operasyonunda kritik isim tutuklandı

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YÜKSEL TEMEL MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
FETÖ operasyonunda kritik isim tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ndeki yapılanmasına yönelik 19 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı ardından yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı 'ün doktoru Sedat Caner'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Caner'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kapatılan örgüte ait 'da hesabı olduğu tespit edildi. 'da FETÖ soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün sözde üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar Necati K. ile Mevlüt D. tutuklandı. 'de ise 'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. FETÖ operasyonları kapsamında 'de 8 astsubay, 'da 16 kişi gözaltına alındı

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FETÖ operasyonunda kritik isim tutuklandı
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