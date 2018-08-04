İsrail'den Gazze yolundaki tekneye müdahale

İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla İsveç'ten yola çıkan "Özgürlük" adlı tekneyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan bir tekneyi durdurduğu" belirtildi.

İSRAİL'DEN HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ALIKONULDU AÇIKLAMASI

Durdurulan teknenin uluslararası hukuka uygun şekilde alıkonulduğu iddia edilen açıklamada, "Gemide bulunanlara, ablukayı kırmaya çalıştıkları belirtilerek insani yardımları Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye yönlendirebilecekleri iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin operasyonu herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladığına vurgu yapılarak, geminin ülkenin güneyindeki Aşdod Limanı'na çekildiği aktarıldı.

GEMİYLE İRTİBAT DÜN AKŞAMDAN BU YANA KESİLMİŞTİ

Öte yandan alıkonulan teknenin bağlı bulunduğu Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada ise dün akşamdan bu yana tekneyle irtibatın kesildiği belirtildi.

Tekneyle en son Gazze Limanı'na yaklaşık 40 deniz mili uzaklıkta irtibatın sağlandığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin tekneye müdahale edebileceğinden endişe duyulduğu kaydedilmişti.

İSVEÇ BAYRAKLI ÖZGÜRLÜK TEKNESİ

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve İsveç bayrağı asılı Özgürlük teknesinde ikisi gazeteci olmak üzere 5 ülkeden 12 kişi bulunuyor.

İsrail geçen hafta pazar günü de Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla Norveç'ten yola çıkan yine Özgürlük Filosuna ait bir tekneye müdahale etmişti.

Aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişinin bulunduğu tekne, Gazze Limanı'dan yaklaşık 49 deniz mili uzaklıkta durdurularak Aşdod Limanı'na çekilmişti.

Teknedeki gönüllülerden İsveçli aktivist Divana Levrini olaydan 4 gün sonra ülkesine dönüşünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltında tutuldukları sırada İsrail güçlerinin işkencelerine maruz kaldıklarını söylemişti.