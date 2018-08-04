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"Mesele detoks ise önce hayatını temizle"

bugünkü yazısında detoks çılgınlığını kaleme aldı. Detokstan önce insanın hayatını temizlemesi gerektiğine vurgu yapan Haşmet Babaoğlu yazısını şu sözlerle bitiriyor: "Kirlenmeden kimsenin kuşkusu yok. Ama neyin "kir" olduğu noktasına kafalar karışıyor ve en kolay yol seçiliyor, modern insanın hayalini kurmak için bile ötesine mecali yok!"

Giriş Tarihi: 4.8.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 12:38
Mesele detoks ise önce hayatını temizle

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bütün mesele kullanılan kavramlar ve altlarında yatan fikirde...

Detoks (zehirleri atma) ve arınma...

Bu ikisi inanları büyülüyor.

Çünkü herkes toksinlerin (zehirler) varlığından emin.

Kirlenmeden kimsenin kuşkusu yok.

Ama neyin "kir" olduğu noktasına kafalar karışıyor ve en kolay yol seçiliyor, modern insanın hayalini kurmak için bile ötesine mecali yok!

Ruhumuzdaki kirlenmeyle, hayatımızdaki toksinlerle uğraşmak zor iş. Üstelik "yeşil su"lara inanan insanlar, "sen önce ruhunu dedikodu, haset, kin, hırs gibi zehirlerden temizle" dediğinde inançlarını kaybediveriyor.

Bu noktada yazımı kapatayım...

Ama manevi geleneğin temizlenmek/temizlemek anlamında kullandığı "tezkiye" kavramını hatırlatmak isterim. Bu kelime aynı zamanda "Kitabı öğrenmek" anlamını taşır. Başka türlü zehirleri atmaya başlamak mümkün değil.

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