ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınladı! 2018 Üniversite 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları açıklandı mı?

İki milyonu aşkın aday tercih işlemleri öncesinde üniversite araştırmalarına devam ediyor. Uzun süren çalışmalar sonucunda zorlu sınavı geride bırakan öğrenciler üniversite taban puanları ile ilgili bilgileri merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması gibi ayrıntılar yayınlandı. 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Ancak 2017-2018 yılının üniversite taban puanlarını sizler için derledik. İşte ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve diğer tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU VE BAŞARI SIRALAMASI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Tercih işlemleri için başvuruların başlamasına kısa bir süre kala heyecan dorukta. 2018 YKS tercih kılavuzu buradan görüntüleyebilirsiniz.

2017 – 2018 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

ÖSYM'nin sitesinden yayınlanan 2017 – 2018 üniversite taban puanları bu başlık altında bulabilirsiniz.

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