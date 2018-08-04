POMEM sonuçları açıklandı! 22. Dönem Polis Akademisi sınav sonuçları hemen sorgula!

Sınava giren adayların heyecanla beklediğ haber az önce geldi, 22. Dönem Polis Akadamesi sınav sonuçları bugün açıklandı. POMEM sonuçları erişime açılması ile birlikte sonuc.pa.edu.tr adresinde yoğunluk başladı. Polis Akademisi Sınav sonuçları (POMEM) buradan hemen sorgulayabilirsiniz. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başarılı olan adayların eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

POMEM SONUÇLARI SORGULA

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır. POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü saat: 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.

Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)

Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi