Recep dedemizi gördük daha ne isteriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İsviçre'den gelen ve önceki gün aileleriyle Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Sude (10) ve Ceren Avşar (9) adlı iki kardeşin Cumhurbaşkanlığı Külliye
si önünde kendisine 'Recep dede' diye seslenmesi üzerine makam aracını durdurdu. Çocuklarla bir süre sohbet edip, onlara oyuncak hediye etti. Heyecandan ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. İki minik kız dün SABAH İsviçre Temsilcisi Mehmet Çek'in organizasyonuyla Külliye'yi gezdi.
ONU ÇOK SEVIYORUZ
Minik kızlar, "Onu görmek için çok dua etmiştik. Bize sarılıp öpünce heyecandan ölüyoruz sandık. Recep dedemizi gördük, başka bir şey istemiyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi. Anne Ayşe Aslan da "İsviçre'den tatile geldik. Çocuklarım Külliye'yi görsünler istedim. Kızım 'Allahım ne olur bana Recep dedemi göster' diye dua ediyordu, duası kabul oldu" dedi.