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Son dakika: 'ta terör operasyonu: 5 tutuklama

Son dakika haberi! Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 11:26
Son dakika: İstanbul'ta terör operasyonu: 5 tutuklama

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nın 'daki eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadının ismine ulaştı. Yapılan çalışmada S.Ç'ye İstanbul'da gizlenme ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 2 kişinin yardımcı olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü harekete geçti. Operasyonda S.Ç ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

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Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile 'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyesevk edilenlen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: İstanbul'ta terör operasyonu: 5 tutuklama
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