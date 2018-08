ABD’li iki bakanın mal varlığını donduruyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, özetle şöyle dedi:PKK terörüne kurban verdiğimiz, ömrünün baharında şehit düşen al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarının canını kurtarmak için bombalarının üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum.Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. İşte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik.Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak.Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye kaçarsa kaçsınlar, sırtlarını kime dayarsa dayasınlar, ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız.Amerika'nın özellikle son, İzmir'deki Papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Amerika bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bir taraftan model ortak diyeceksin, öbür taraftan stratejik ortak, müttefik diyeceksin, PKK ile FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir Papazını savunmanın gayreti içine gireceksin. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bu hukuk devleti anlayışı içinde hukukun gereği neyse bunu yapacak.6 kez Amerika'ya girip çıkan, Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Halk Bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde, bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz. Çünkü suçlu bedelini öder, ama suçu yoksa, ona bedel ödetme gayreti içine girmek kimsenin de haddine değildir.'Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz' mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir. Ama kalkıp da Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir.Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik.Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Arapların güzel bir atasözü var, 'men dakka dukka'. Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız.Sayın Trump'a bunları söyledim. Dışişleri Bakanı m Singapur'da Dışişleri Bakanı'na söyledi, daha yeni. Söylenen ne? Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değil.Eğer burada samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Sizlerle Somali'de beraber olmadık mı? Biz sizlerle Afganistan'da beraber değil miyiz? Biz sizlerle dünyanın değişik yerlerinde, NATO'da bir ve berber olduğumuz için ortak adımlar atmadık mı? Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içinde olursanız, biz sizleri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anlayışla, bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez.Bu sadece Evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür.Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir.Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir. Bizler bu noktada kararlıyız ve kararlı olarak duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz.Şimdi FETÖ'nün askerleri nerede, Amerika'da. Kim var arkasında, kusura bakmasınlar, Amerika var. Nerede Almanya'da. Maalesef Almanya, oturup bunları konuşacağız, bu nasıl dostluktur, ittifaktır? Bu ittifakı bozmaları gerekir veya sahiplenmeleri gerekir.Bölgemizde yaşanan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına almaması için kendi kabuğumuza çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettik, savunma yok, taarruz. Milletimizin birliğini, vatanımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyuyoruz.Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız.Türkiye tüm devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla, kurumlarla ilişkilerini kazan-kazan anlayışı doğrultusunda sürdürmeyi ilke edinmiş bir ülkedir.Sorunların çözüm yolunun krizleri tırmandırmaktan değil diplomasiden geçtiği inancıyla diyalog mekanizmalarını ön plana çıkartıyoruz.Önümüze çıkartılan sıkıntılar karşısında stratejik bir sabırla yolumuza devam etmenin gayreti içinde olacağız.Türkiye'yi ve temsil ettiğimiz değerleri kendi iç politikalarının malzemesi haline dönüştürenler nasıl bir felaketin kapısını açtıklarını yakında anlayacaklardır. FETÖ meselesi ve Suriye politikası başta olmak üzere ülkemizin üzerine titrediği konuların Amerika tarafından hiçe sayıldığını görüyoruz. Amerika'nın çok basit bazı meseleleri bu derece büyütmesini bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz.Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizim Amerikan sisteminin içeriklerini bilmemekle suçlayanlar bu ülkenin tarihinden, kültüründen bihaber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmiyoruz. Türkiye. Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz.2 bin 200 yılı aşan bir devlet geleneğine ve hafızasına sahip bir milletiz. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar çok yanılıyorlar.AMERİKA tile aramızdaki meseleleri stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkün. Sergiledikleri o fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerine inanıyorum. Yakında aramızdaki ihtilafları geride bırakacağımızı düşünüyorum.BIZ dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar, sahte, düzmece tezgahlar üzerine kurmadık. Tabii biz Türkiye'yi büyüttükçe, güçlendirdikçe, kalkındırdıkça eski Türkiye'nin zayıflıklarına, zaaflarına, teslimiyetine alışmış olanlar adeta çıldırıyor. Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine şöyle bir bakın. Ortada bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, hakla, hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, korkutmaya yönelik söylemler ve eylemlerle üzerimize gelenlere cevabımızı her fırsatta verdik, vereceğiz.TÜRKIYE'NIN müttefiklik ve ortaklık gücü bu ülkenin iç politika hesaplarının, kavgalarının çok ötesinde ve üzerinde bir öneme sahiptir. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması her iki tarafa da zarar verecek yanlış bir adımdır. Biz her yerde ve her zaman kazan-kazan politikalarından yanayız. Üzüm yemek için her türlü işbirliğine varız ama bağcı dövmek olanlara bu fırsatı asla vermeyiz, veremeyiz.BAŞKAN Erdoğan'ın konuşması sırasında kadınlar üzerinde "Selam olsun yiğit doğuran analara. Kocaeli'nden sevgi getirdik Başkan Erdoğan'a" yazan devası bir pankart açtı. Pankartı gören Erdoğan, "Aynı şekilde anacığıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Analar başka bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan'ın bu sırada duygulandığı görüldü.2014'TEN bu yana yaşadığımız genel yerel tüm seçim lerin, halk oylamalarının sonuçları bizim için önemli kriterdir. Mahalli seçimlerde ölçümüz bu olacak. Hedefimiz 2019 Mart'ında yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır, buna hazır mıyız? Yereldeki her eksiklik ve aksaklık doğrudan vatandaşımızın hayatına yansıdığı için böyle bir olumsuzluğun ortaya çıkmasına, yaygınlaşmasına asla rıza göstermeyiz. Seferberlik ruhuyla bir çalışma içine gireceğiz.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, program öncesinde salonun dışında toplanan vatandaşlara hitaben konuşmasında yerel seçime ilişkin şöyle konuştu: Ayın 18'inde de inşallah bu defa genel merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. AK Parti Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne Türkiye genelinden yoğun katılım oldu. AK Partili kadınlar sabahın ilk saatlerinde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nu doldurdu. Bazı partililer salona sığmayınca Arena dışında kurulan dev ekranlardan Erdoğan'ın konuşmasını takip etti. Salonda "Gelecek mazeret değil başarı bekliyor, AK Kadınlar başarıdan başarıya koşuyor", "AK Kadınlar yorulmaz, liderini bırakmaz" afişleri dikkat çekti. Başkan Erdoğan salona geldiğinde yoğun bir alkışla karşılaşırken, eşi Emine Erdoğan ile birlikte tüm Arena'yı dolaşarak kadınlara karanfil attı. Bu arada, kongrede yapılan seçimle Lütfiye Selma Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden seçildi.