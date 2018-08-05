Haberler Gündem Haberleri ABD’li iki bakanın mal varlığını donduruyoruz

ABD’li iki bakanın mal varlığını donduruyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, mütekabiliyet gereği ABD’nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma talimatı verdiğini açıkladı. Erdoğan, “Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu bozması gerekir” dedi