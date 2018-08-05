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Çatıdan düşen çocuğun yardımına yetişti

’de çatıdan düşerek yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kısa süre içinde olay yerine ulaşan unsurlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 23:21
Çatıdan düşen çocuğun yardımına TSK yetişti
'de çatıdan düşerek yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kısa süre içinde olay yerine ulaşan unsurlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Hakkari'nin ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurları, 10 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından tabur revirine götürdü. Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin yaralı miniğe müdahale etme anları TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yayınlandı.
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Çatıdan düşen çocuğun yardımına TSK yetişti
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