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İçişleri Bakanlığından pasaport şerhi açıklaması

İçişleri Bakanlığı "na çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir." açıklamasında bulunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 13:04
İçişleri Bakanlığından pasaport şerhi açıklaması

Bakanlığın internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığı yönünde gerçeğe aykırı haberlerin yapıldığı belirtildi.

155 BİN 350 KİŞİNİN PASAPORT ŞERHİ KALDIRILDI

Başkan 'nın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bahse konu dışında davalarda verilen na çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir."

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İçişleri Bakanlığından pasaport şerhi açıklaması
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