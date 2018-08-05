İmza için süre yarın doluyor

CHP
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olağanüstü kurultay krizinde gözler yarına çevrildi. Delege imza
larının yeterli olup olmadığı üzerinden yürüyen tartışmada sona gelindi. İmzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam edilirken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise yarın saat 17.00'de dolacak. Bu süre zarfında yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor. Kurultay için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor.