Kimse Türkiye’den baskıyla netice alamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'nın Alanya ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında son zamanlarda Amerika ile yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, "Amerika'nın FETÖ'yü sahiplenmesi, Türkiye
'ye iade etmesi ve Amerika'da yaşaması, aynı zamanda ABD'nin YPG/ PKK'ya silah vermesi. Benim düşmanıma silah veriyor" diye konuştu. Şimdi ise Rahip Brunson davasıyla ilgili sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bizim bu kişiden ne çıkarımız olacak? Son zamanlarda atılan adımlar. Biz şunu söylüyoruz kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla, yaptırımla, netice alamaz. Sorunlar var. FETÖ meselesi ve diğer konular var. Halkbank konusu, Hakan Atilla konusu var. Hep bunları gündeme getiriyoruz. İki müttefik olarak bu konuların üstesinden gelmeye var mısınız? Ne yapacağız, sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz? Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla, yaptırımla olmaz. Yaptırım yaparsan karşı yaptırım görürsün. Tehdit diliyle nereye varacaksın? Türk milleti tehdide boyun eğer mi? Oturup konuşalım nasıl çözeceğimizi. Diplomasi işler, sorunları çözeriz sonra işimize bakarız. Daha pozitif bir gündeme odaklanırız. Dünyanın da bölgemizin de pozitif gündeme ihtiyacı var."