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tercih kılavuzu 2018 ile yayınlandı! Üniversite taban bölüm puanları lisans ve ön lisans açıklandı mı?

’nin resmi internet sitesinden 31 Temmuz’da erişime açılan kritik sonuçları sonrası adaylardaki heyecan giderek artıyor. 2 ve 4 yıllık lisans - ön lisans üniversite taban puanları adayların en çok araştırdıkları konuların başında yer alıyor. ÖSYM’den yapılan son açıklama ile tercih kılavuzu ve başarı sıralaması açıklandı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler önümüzdeki günler tercih işlemlerini yapmaya başlayacaklar. 2018 YKS tercih kılavuzu bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.8.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 11:25
YKS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM ile yayınlandı! Üniversite taban bölüm puanları lisans ve ön lisans açıklandı mı?

İki milyonu aşkın aday tercih işlemleri öncesinde üniversite araştırmalarına devam ediyor. Uzun süren çalışmalar sonucunda zorlu sınavı geride bırakan öğrenciler üniversite taban puanları ile ilgili bilgileri merak ediyor. 'nin resmi internet sitesinden tercih kılavuzu ve başarı sıralaması gibi ayrıntılar yayınlandı. 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Ancak 2017-2018 yılının üniversite taban puanlarını sizler için derledik. İşte ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve diğer tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU VE BAŞARI SIRALAMASI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Tercih işlemleri için başvuruların başlamasına kısa bir süre kala heyecan dorukta. 2018 YKS tercih kılavuzu buradan görüntüleyebilirsiniz.

2017 – 2018 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

ÖSYM'nin sitesinden yayınlanan 2017 – 2018 üniversite taban puanları bu başlık altında bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2

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