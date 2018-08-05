‘Otel gibi hastane’

Elazığ'da yapımı tamamlanarak hizmete açılan bin 38 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi
, son teknolojiye sahip cihazları, konforlu hizmet binası ve güler yüzlü sağlık ekibiyle takdir topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Hayalim* dediği hastanelerden biri olan Elazığ Şehir Hastanesi, ilk gün 2 bin 350 hastaya hizmet verdi. İlk gün tedavi için hastaneye kayıt yaptıran hastaların 350'si acil, 2 bini de poliklinik servislerinde tedavi hizmeti aldı. Hastanede ayrıca 2 ameliyat, bir de doğum gerçekleştirildi. Elazığ Şehir Hastanesi'nden hizmet alan vatandaşlar ise çok memnun kaldıklarını belirterek şunları söyledi:
ELAZIĞ'IN İHTİYACI VARDI
Şükriye Öztürk:
"Dört dörtlük bir hastane. Temizliği, hizmeti, personelin güler yüzlülüğü, doktorların ilgisi her şey çok güzel. İlk geldiğimde sanki bir AVM
'ye girdiğimi hissettim. Çok değişik bir duygu yaşadım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun."
Murat Kopuk:
"Harika bir hastane. Otel havasında. İçeri girdiğinizde hastayı karşılıyorlar. Çok güzel bir proje. İlimize, bölgemize çok büyük bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Çok güzel olmuş."
Coşkun Kurt:
"Elazığ için gerçekten büyük bir kazanç. Personeli iyi. Güler yüzlü karşılama yapılıyor. Personelin ilgisi bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah böyle devam eder. Elazığ'ın böyle bir hastaneye ihtiyacı vardı. Bölge olarak halkımız buradan hizmet alacak. İnsanlarımızın aynı kalitede hizmet alması bizim için önemli."
CİHAZLAR SON TEKNOLOJİ
Ahmet-Münevver Kül:
"Güzel bir hastane. Son teknoloji cihazlar var. Doktorlar iyi. Personel iyi. Elazığ'da yoktu böyle bir hastane. Sayın Erdoğan çok güzel işler yapıyor."
TÜM BÖLGEYE HİZMET VERECEK
600
milyon liraya mal olan dev hastane 8 blok halinde inşa edildi. Diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi sağlık alanında son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet veriliyor. Sadece Elazığ'ın değil, tüm bölgenin sağlık sorunlarının çözümünde önemli rol üstlenecek olan ve 4 bin personelin görev aldığı 1.038 yataklı hastanede 39 ameliyathane, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi, 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 25 diyaliz ünitesi, 69 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi bulunuyor.