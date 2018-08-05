PKK’dan polise bombalı saldırı: 1 şehit, 7 yaralı

Yüksekova
ilçesinde görevden dönen polislere, terör örgütü PKK
mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı
da 1 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı.
Yüksekova'nın İran sınırına yakın Çobanpınar Meşkan Tepe'de, teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, dün zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Saldırıda özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz (27) şehit oldu, 7 polis de yaralandı. Şehidin memleketi Gaziantep
'in Nizip ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı. Babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Yılmaz'ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis olduğu öğrenildi.
BAKANLAR KATILDI
Şehit polis, dün ikindi namazı sonrasında memleketi G.Antep'in Nizip ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, gelecek ay düğün yapmayı planladığı eşi Hülya Yılmaz, eşinin üniformasını giydi, sık sık da yakasındaki kocasına ait fotoğrafı öptüğü görüldü. PKK'lı teröristlerin hain saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullandığı da belirlendi. Öte yandan Hakkâri'de görev sırasında yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekât Polisi Mehmet Ali Doğan da memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.