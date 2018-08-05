Sınır güvenliği projeleri 100 günde bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"100 Günlük İcraat Programı" kapsamında ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanması için yapılan duvar ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı da çalışmalarını hızlandırdı.
Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. 2 bin 949 km'lik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 km'lik alanın modüler beton duvarlarla ve tellerle örülmesi çalışmalarının 802 km'si (Yüzde 97) tamamlandı. İran-Hakkâri sınırının 43 km'lik kısmında ise modüler beton duvar ve devriye yolu inşaatına yakın zamanda başlanacak.
Şanlıurfa-Suriye sınırında güneş (solar sistem) enerjili aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörlerini kurma çalışmaları ise bitme noktasına geldi. İlk defa Şanlıurfa-Suriye sınırında kullanılan güneş enerjili aydınlatma sistemi başarılı olması halinde, Suriye sınırının tamamında uygulanacak.