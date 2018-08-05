Trabzonspor’dan şehit anne ile bebeğine vefa

?İtalyan ekibi Cagliari ile dün hazırlık maçı oynayan Trabzonspor
, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK
tarafından şehit edilen asker eşi Nurcan Karakaya
ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ı da unutmadı. Trabzonlu futbolcular, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptıkları karşılaşmaya siyah formayla çıkarken, formaların üstünde Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'ın fotoğrafları yer aldı. Tribünlerden de terör örgütü aleyhine tezahüratlar yapıldı.
Bu arada eşi ve oğlunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da terörün lanetlendiği Kayserispor
'un sezon açılışına katıldı. Taraftarlar Karakaya'yı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla karşılarken terör örgütü PKK'ya da lanet yağdırdı. Kayserispor'a ligde başarılar dileyen Karakaya, "Vatanımız sağ olsun. Benim acım hala içimde taze, hiçbir zaman da kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı" dedi.