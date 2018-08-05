Yargıda karar süresi kısalıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki en dikkat çekici maddelerden birini "yargıda hedef süre uygulaması" oluşturdu. Buna göre vatandaş, hakkındaki soruşturma ve davanın ne zaman biteceğini bilecek. Yargıda hedef süre uygulamasında süreleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı
belirleyecek. Bakanlık bu süreleri daha gerçekçi belirleyebilmek için, benzer nitelikteki davaların hangi adli yargı çevresinde ne kadar sürede bittiği, davanın açıldığı yerdeki hakim savcı sayısı, mahkemede bir hakim başına kaç dosyanın düştüğü, soruşturma veya yargılama aşamasındaki usul kuralları ve başsavcılıklar ile adalet komisyonlarından alınan yıllık raporlar belirleyici olacak.