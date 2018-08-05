Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yargıda karar süresi kısalıyor

Yargıda karar süresi kısalıyor

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Yargıda karar süresi kısalıyor
Başkan 'ın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki en dikkat çekici maddelerden birini "yargıda hedef süre uygulaması" oluşturdu. Buna göre vatandaş, hakkındaki soruşturma ve davanın ne zaman biteceğini bilecek. Yargıda hedef süre uygulamasında süreleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görüşü alınarak belirleyecek. Bakanlık bu süreleri daha gerçekçi belirleyebilmek için, benzer nitelikteki davaların hangi adli yargı çevresinde ne kadar sürede bittiği, davanın açıldığı yerdeki hakim savcı sayısı, mahkemede bir hakim başına kaç dosyanın düştüğü, soruşturma veya yargılama aşamasındaki usul kuralları ve başsavcılıklar ile adalet komisyonlarından alınan yıllık raporlar belirleyici olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıda karar süresi kısalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN