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gazileri piknikte buluştu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
15 Temmuz gazileri piknikte buluştu
? Derneği'nce, 'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olanlar ve yakınlarının katılımıyla Şile Karakiraz köyünde piknik düzenlendi. Acıların paylaştıkça azaldığı anları birlikte yaşamak istediklerini belirten 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutarak, gelecek nesillere aktaracağımız yegane kişiler, yani gazilerimizle 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Şebik, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanının birçok kişiye örnek olduğunu ifade ederek, "Müslüman coğrafyadan Türkiye'ye gelen, olayların geçtiği yerleri görmek isteyen misafirler oluyor" diye konuştu. Piknikte çocuklar da kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynadı, ata bindi.
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15 Temmuz gazileri piknikte buluştu
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