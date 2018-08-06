15 Temmuz gazileri piknikte buluştu

15 Temmuz
? Derneği'nce, FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olanlar ve yakınlarının katılımıyla Şile Karakiraz köyünde piknik düzenlendi. Acıların paylaştıkça azaldığı anları birlikte yaşamak istediklerini belirten 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutarak, gelecek nesillere aktaracağımız yegane kişiler, yani gazilerimizle 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Şebik, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanının birçok kişiye örnek olduğunu ifade ederek, "Müslüman coğrafyadan Türkiye'ye gelen, olayların geçtiği yerleri görmek isteyen misafirler oluyor" diye konuştu. Piknikte çocuklar da kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynadı, ata bindi.