CHP’de kurultay yok MYK’da revizyon var

CHP
'de, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, noter onaylı imzaların genel merkeze ulaştırılması için tanınan 7 günlük süre de bugün doluyor. Muhaliflerin geçen hafta 630 imzayı sunmasının hemen ardından açıklama yapan parti yönetimi, 'kurultay için yeterli imza yok' iddiasında bulunmuştu. Mükerrer ve istifa eden delegelerin imzasının düşülmesi sonucu bu rakamın 605 olduğunu açıklayan parti yönetimi, çekilen imzalarla 550 civarına düşeceğini öngörüyor. İmza tartışmasına genel merkezin bu hafta nokta koyması bekleniyor.
Genel merkezin yaptığı çalışmaya göre ise Tunceli, Şırnak, Amasya, Çankırı ve Sinop delegelerinden kurultay için hiç imza verilmediği belirtilmişti. Ancak 24 Haziran'da aday gösterilmediği için istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur, bu duruma itiraz etti. CHP'nin sisteminde halen delege göründüklerini, olağanüstü kurultay için 4 delege olarak imza verdiklerini söyleyen Uğur, ancak genel merkezin Şırnak'tan imza verilmediğini iddia ettiğini söyledi.
MYK'DA DEĞİŞİKLİK
Kurultay baskısına direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ise "değişim" isteyenlerin taleplerine kulaklarını tıkarken, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğini gündemine aldı.
Mevcut MYK üyeleriyle bugün son toplantısını yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, imza kavgasının bitmesiyle bu hafta içinde MYK'da hem üye sayısını azaltması, hem de örgütlerin de talepleri doğrultusunda revizyona gitmesi bekleniyor.
CHP lideri yerel seçim çalışmalarının startını da MYK'da yapacağı kapsamlı değişikliğin ardından verecek.
BİR GÜN BİLE BEKLENEMEZ
Kurultay çağrısını tekrarlayan Muharrem İnce ise şunları söyledi: "CHP, son gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir. Kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup omadığı aşamasını çoktan geçmiştir."