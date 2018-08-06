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Başkan Erdoğan 'nde incelemede bulundu

Başkan , yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 02:15
Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'nde incelemede bulundu

Başkan yapımı devam eden 'nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkan Erdoğan'ın korumalarının havadan yapılabilecek saldıra karşı aldığı önlem dikkat çekti.Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi alıyor.

Erdoğan Çamlıca Camii'nde inceleme yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından Erdoğan, caminin yapımında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın camideki incelemeleri süresince yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Hava savunma füzesi ile de önlem alındığı görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

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Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'nde incelemede bulundu
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