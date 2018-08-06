İki suikast ve tek mesaj!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dostum, kendisine yönelik suikasttan sağ kurtuldu.

Döndükten üç gün sonra Dostum'un yaptığı ilk iş, şubat ayında Afganistan Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşma dahilinde Maarif Vakfı'na devredilen FETÖ okulları içinde olan ama direnen bir okula güvenlik görevlilerini göndermek oldu. Önce gece yarısı okulun etrafı çevrildi. Direnenler dışarı çıkartıldı. Polisle çatışmaya girenlere TOMA'larla müdahale edildi. FETÖ'nün Afganistan'daki son kalesi, Dostum aracılığıyla Türkiye'ye teslim edildi.

Dostum'un ne yıllarca Türkiye'de kalması bir tesadüftü, ne dönüşündeki 'karşılama'nın bir suikast olması, ne de ilk icraatın FETÖ'ye karşı olması... Hatta bana sorarsanız Afganistan'daki ABD Büyükelçisi'nin, önceki görev yeri Ankara olan John Bass olması ve son bir yılda Afganistan'dan illegal yollarla gelen göçmen yığınlarıyla karşı karşıya kalmamız da bir tesadüf değildi.

İki gün önce de, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, başkent Caracas'ta, Ulusal Muhafızlar'ın kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yaptığı esnada, bomba yüklü drone'larla saldırı düzenlendi. Yedi asker yaralandı, Maduro zarar görmedi. Kısaca 'Ulusal muhafızların işe yaramaz, hedeftesin' denildi. Saldırıyı daha önce adı pek de duyulmayan 'Tişört giyen askerler' diye bir grup üstlendi. Bizim gibi maşaya değil, maşayı tutana bakmaya alışmış bir millet için çok da anlamlı bir bilgi olmasa gerek.

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