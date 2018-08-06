Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İki suikast ve tek mesaj!

İki suikast ve tek mesaj!

Geçtiğimiz hafta dünyayı sarsan iki önemli suikast girişimi vardı. ’daki okullarının ’ye devri konusunda yardımcı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum ve Türkiye dostluğunu pekiştiren açıklamalar yapan Venezuella Devlet Başkanı Maduro’ya karşı gerçekleştirilen suikast girişimleri beraberinde birçok soru işaretini de getirdi. bugünkü yazısında bu soru işaretlerine vurgu yapmış

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 09:57
İki suikast ve tek mesaj!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dostum, kendisine yönelik suikasttan sağ kurtuldu.

Döndükten üç gün sonra Dostum'un yaptığı ilk iş, şubat ayında Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşma dahilinde Maarif Vakfı'na devredilen okulları içinde olan ama direnen bir okula güvenlik görevlilerini göndermek oldu. Önce gece yarısı okulun etrafı çevrildi. Direnenler dışarı çıkartıldı. Polisle çatışmaya girenlere TOMA'larla müdahale edildi. FETÖ'nün Afganistan'daki son kalesi, Dostum aracılığıyla 'ye teslim edildi.

Dostum'un ne yıllarca Türkiye'de kalması bir tesadüftü, ne dönüşündeki 'karşılama'nın bir suikast olması, ne de ilk icraatın FETÖ'ye karşı olması... Hatta bana sorarsanız Afganistan'daki ABD Büyükelçisi'nin, önceki görev yeri olan John Bass olması ve son bir yılda Afganistan'dan illegal yollarla gelen göçmen yığınlarıyla karşı karşıya kalmamız da bir tesadüf değildi.

İki gün önce de, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, başkent Caracas'ta, Ulusal Muhafızlar'ın kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yaptığı esnada, bomba yüklü drone'larla saldırı düzenlendi. Yedi asker yaralandı, Maduro zarar görmedi. Kısaca 'Ulusal muhafızların işe yaramaz, hedeftesin' denildi. Saldırıyı daha önce adı pek de duyulmayan 'Tişört giyen askerler' diye bir grup üstlendi. Bizim gibi maşaya değil, maşayı tutana bakmaya alışmış bir millet için çok da anlamlı bir bilgi olmasa gerek.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İki suikast ve tek mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN