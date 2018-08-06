İşte 15 Temmuz müzesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Müzesi inşaatına başlandı. Müze, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'nin yanına inşa ediliyor. Müzenin ilk etabının darbe girişiminin 3. yıldönümünde hizmete girmesi hedefleniyor.
Müze, Külliye'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'ni tamamlayıcı nitelikte olacak. Müzeyi gezen ziyaretçiler son olarak 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesini simgeleyen abideyi ziyaret edecek.
15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Hazırlanacak özel alanda bazı ışık ve ses efektleri de kullanılacak. Müzede 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. 251 şehidin hayat hikâyelerinin anlatılacağı müzede, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların sergilenmesi planlanıyor.
Müzede Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütleri de özel bir alanda anlatılacak. FETÖ
, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek. Müze içerisindeki sergi alanlarında 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesi vurgulanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılacak müzenin kapalı alanları zemin altında planlandı. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek. Müzenin darbe girişiminin 3. yıldönümüne açılması hedefleniyor.