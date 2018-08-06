LGS nakil kılavuzu MEB ile yayınlandı! E Okul giriş ile 2018 LGS lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih işlemlerinin 6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu açıklama nedeniyle sabah saatlerinden itibaren e okul giriş sisteminde yoğunluk başladı. LGS nakil kılavuzu araştıran adaylar lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile lise tercih işlemleri ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabileceksiniz. İşte 2018 LGS nakil başvuru kılavuzu ve e okul giriş sistemi!

LGS NAKİL KILAVUZU YAYINLANDI

MEB, resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS nakil kılavuzu yayınladı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil takvimi bu başlı altından ulaşabilirsiniz.

MEB VE E OKUL İLE 1. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların lise tercih işlemleri için beklediği tarih geldi, çattı. Bugünü itibari ile e okul giriş üzerinden 1. nakil başvurusu başladı.