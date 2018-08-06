Polis ve jandarma 7 ayda 10 ton eroin ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, narkotik birimlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
ları kararlılıkla sürdürülüyor. Güvenlik güçleribu yılın ilk 7 ayında 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32'lik artış oldu. Gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı. Ele geçirilen eroin miktarı geçen yıla oranla yüzde 38 arttı ve 9 ton 884 kilogram oldu.
Operasyonlarda, 44 ton 585 kilogram esrar, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ecstasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi.