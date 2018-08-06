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Son dakika: 'nün "para kasası" yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:05
Son dakika: FETÖ'nün Şanlıurfa para kasası yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, örgütün yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

"PARA KASASI"

Operasyonda, Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve örgütün "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Son dakika: FETÖ'nün Şanlıurfa "para kasası" yakalandı
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