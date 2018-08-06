‘Terör iltisaklı konulan şerhler devam ediyor’

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pasaport şerhlerinin 25 Temmuz'da kaldırılmasına rağmen, kaldırılmadığı yönünde haberler yapıldığı belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarının icrası kapsamında OHAL
'in bitimini müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında konulan şerhler sürmektedir" denildi.