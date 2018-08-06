Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ‘Terör iltisaklı konulan şerhler devam ediyor’

‘Terör iltisaklı konulan şerhler devam ediyor’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
‘Terör iltisaklı konulan şerhler devam ediyor’
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pasaport şerhlerinin 25 Temmuz'da kaldırılmasına rağmen, kaldırılmadığı yönünde haberler yapıldığı belirtildi. Başkan 'ın talimatlarının icrası kapsamında 'in bitimini müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında konulan şerhler sürmektedir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Terör iltisaklı konulan şerhler devam ediyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN