YKS tercih kılavuzu ÖSYM ile duyuruldu! ÖSYM 2018 lisans ön lisans üniversite taban puanları açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 YKS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınladı. 1 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından istediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler için tercih işlemleri 7 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu başlık altından tercih kılavuzu ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksiniz. 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans bölümleri için üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Ancak 2017- 2018 üniversite taban puanları burada bulabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI

1 Ağustos'ta erişime açılan sonuçların ardından heyecan iyice arttı. Üniversite hayali kuran adaylar 7 Ağustos'ta ÖSYM'nin resmi internet sitesinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2017 -2018 üniversite taban puanları bu başlık altında derledik. Haberimiz içerisinden geçtiğimiz yılın taban ve taban puanlarına erişebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA