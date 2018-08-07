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ABD’nin kararı komik bir tercih

Giriş Tarihi: 7.8.2018
ABD’nin kararı komik bir tercih
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin mal varlığını dondurma kararını komik ve büyük bir devlete yakışmayan tavır olarak niteledi. Gül, 'nin düzenlediği, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı. Zirvede "ABD sizin mal varlığınıza el koydu, ne yapacaksınız?" sorusunu cevaplayan Gül, şunları söyledi: "Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonalite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten burada bu disiplini almış olsa, uluslararası hukukun bir çerçevesinin adalet, hakkaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi bu kararı alanlar. Ama biz olarak 2 bin yılın üzerinde büyük bir kadim ve hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde ve makuliyet çizgisi içerisinde süreci yöneteceğiz."
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ABD’nin kararı komik bir tercih
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