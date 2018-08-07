ABD’nin kararı komik bir tercih

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin mal varlığını dondurma kararını komik ve büyük bir devlete yakışmayan tavır olarak niteledi. Gül, İbn Haldun Üniversitesi
'nin düzenlediği, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı. Zirvede "ABD sizin mal varlığınıza el koydu, ne yapacaksınız?" sorusunu cevaplayan Gül, şunları söyledi: "Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonalite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten burada bu disiplini almış olsa, uluslararası hukukun bir çerçevesinin adalet, hakkaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi bu kararı alanlar. Ama biz Türkiye
olarak 2 bin yılın üzerinde büyük bir kadim ve hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde ve makuliyet çizgisi içerisinde süreci yöneteceğiz."