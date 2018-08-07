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14 Ağustos’ta 17’nci yaşını kutlayacak

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
AK Parti 14 Ağustos’ta 17’nci yaşını kutlayacak
gelecek hafta iki önemli toplantı için hazırlık yapıyor. Partinin 18 Ağustos'ta 6'ncı Olağan Kongresi gerçekleştirilecek. Kongre için hazırlıklar sürerken kongreden 4 gün önce de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle geniş kapsamlı bir sempozyum düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenlerin de katılacağı sempozyumda AK Parti'nin siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki siyaseti ele alınacak. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yapılacak "Kuruluştan Bugüne AK Parti" sempozyumunun açılış konuşmasını Başkan yapacak. Erdoğan 2001'de kurduğu AK Parti'nin siyaset yolculuğuna nasıl başladığını, ülkeye kazandırdıklarını, hayata geçirilen hedefleri ve Türk siyasi hayatına yaptıkları katkıları tek tek kaydedecek.
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AK Parti 14 Ağustos’ta 17’nci yaşını kutlayacak
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