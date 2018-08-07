"CHP’de tek adam rejimi tescillendi!"

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP'deki 'tek adamlık rejimi' dün itibariyle tescillendi. Tam sayıda anlaşılamasa bile 600'ün üzerinde delegenin kurultay için imza verdiği ancak genel merkez baskısıyla imzasını çekenler yüzünden 625 barajına ulaşılamadığı anlaşılıyor.

Dün Sabah'ta yayınlanan olağanüstü kurultay için toplanan imza listesine göre, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli dahil Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren çıkmamış. Mevcut yönetime topu topu beş ilin delegelerinden itiraz yok yani. Öte yandan Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkâri dahil toplam on ildeki bütün delegeler İnce'nin liderliğinde birleşmiş. Ayrıca CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza vermiş. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istemiş.

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