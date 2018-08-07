FETÖ’cü adaya 3 kez ağır müebbet istemi

FETÖ
tarafından 2014'te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK
) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül
ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında "Anayasa
'yı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayşe Neşe Gül, ByLock kullanıcısı çıkmış ve eşiyle dil eğitimi bahanesiyle gittiği ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da iki yıl kalmıştı. AA