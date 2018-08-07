Haberler Gündem Haberleri Halka ateş emir komutayla açıklanamaz

Halka ateş emir komutayla açıklanamaz 99 sanığa ceza verilen Köprü davasının gerekçeli kararında emir-komuta bahanesiyle kendilerini aklamaya çalışan astsubay ve uzman askerlerle ilgili “Kendi milletini sabaha kadar öldüren grupta emre amade beklemek askerlik kuralıyla izah edilemez” denildi