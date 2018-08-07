Halka ateş emir komutayla açıklanamaz

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 72'si ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 99 sanığa ceza verilen Şehitler Köprüsü davasının gerekçeli kararında darbecilerin eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kararda sabaha kadar köprüde bulunan darbecilerin gerçekleştirdikleri eylemleri algılayabilecek durumda olduklarının altı çizilirken, astsubay, uzman gibi profesyonel asker olanların eylemlerinin, askeri öğrenci ve er düzeyindeki askerler üzerinden aklanmaya çalışıldığına dikkat çekildi. 'Kendi milletini sabaha kadar öldürmeye devam eden grup içerisinde kalmaya devam edip emre amade bekleyen sanıkların bu hallerinin askerlikteki kurallarla bir izahı mümkün görünmemektedir. Eğer anlık bir olay yaşansa idi bazı sanıkların korktukları ya da emre itaat ettikleri, saklandıkları yönündeki savunmalarına itibar etmek, sorumlu olmadıklarını kabul etmek mümkündü. Ancak eylemler anlık değil planlıydı" denildi.
EMNİYET İDDİANAMESİ HAZIR
FETÖ'NÜN 15 Temmuz
hain darbe girişiminde Emniyet İstihbarat
Dairesi'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamladı. 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Çarpıcı bilgilerin yer aldığı iddianamedeye göre, darbeciler Emniyet İstihbarat'ın bahçesine casus yazılım kurdu, 400 terabayt veri çalındı. 15 Temmuz'da Emniyet'in sistemleri kilitlenmeye çalışıldı. Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cü mühendisler, "Eagle" uygulamasındaki gruba 15 Temmuz'da saat 17.00 sularında, "Abi bu gece kalabildiğimiz kadar yerimizde kalalım" mesajı gönderdi. "Akif" kod adlı mahrem imam gruba saat 21.56'da "Darbe başladı, herkes teyakkuzda olsun. abiler daireye doğru gidebilir" mesajı iletti. Bu mesajın ardından, örgüt mensupları emniyet istihbarat binası çevresinde toplanmaya başladı.
FETÖ OPERASYONLARI: 71 GÖZALTI
YURT
genelinde FETÖ operasyonları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılık ayrıca darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye ve istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çalışan çoğu daire çalışanı 36 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüphelilerden 27'sinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Diğer illerdeki operasyonlar ise şöyle:
GAZIANTEP:
Örgütün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y., Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. C.Y'nin "Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenildi.
EDİRNE
: İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si kadın 4 şüpheli ve 1 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında arama kararı olduğu ve yargılanmalarının sürdüğü belirtildi.
YENI YAPILANMA DEŞIsevk edilen>
BURSA: Meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı. 1 polis memurunu yakalama çalışmaları sürüyor. Yine Bursa'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS: Kilis merkezli 20 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
KARAMAN: Karaman merkezli 5 ildeki operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.