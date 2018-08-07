İzmir’de iki örgüte çifte operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik çifte operasyon düzelendi.

ARALARINDA EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında KHK kapsamında ihraç edilen Emniyet Müdürü, Astsubay, öğretmen ve muhtelif meslek sahibi ByLock kullanıcısı 13 şüpheli için 13 farklı adreste eş zamanlı bu sabah itibarıyla yakalama, gözaltı ve arama-el koyma işlemi başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise PKK'nın propagandasını yaptıkları, örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları tespit edilen 8 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı ve arama-el koyma işlemi başlatıldı.