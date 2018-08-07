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İzmir’de iki örgüte çifte operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütleri ve ’ya yönelik çifte operasyon düzenlendi. Operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullanan 13 şüpheliye ve PKK terör örgütüne sahip çıktıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 10:40
İzmir’de iki örgüte çifte operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütleri ve 'ya yönelik çifte operasyon düzelendi.

ARALARINDA EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında KHK kapsamında ihraç edilen Emniyet Müdürü, Astsubay, öğretmen ve muhtelif meslek sahibi kullanıcısı 13 şüpheli için 13 farklı adreste eş zamanlı bu sabah itibarıyla yakalama, gözaltı ve arama-el koyma işlemi başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise PKK'nın propagandasını yaptıkları, örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları tespit edilen 8 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı ve arama-el koyma işlemi başlatıldı.

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İzmir’de iki örgüte çifte operasyon
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