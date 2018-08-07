Pekin, her hacıya ‘izleme cihazı’ taktı

Çın İslam Teşkilatı, Çin
li ve Doğu Türkistanlı hacılara izleme cihazı takıldığını ortaya çıkardı. Teşkilatın 27 Haziran'da yayımladığı fotoğraflarda Çin'in bazı bölgelerinden Beijing havaalanına gelerek Mekke'ye uçmak üzere hazırlanan hacı adaylarının boynunda mavi ipe yerleştirilmiş giyilebilen "akıllı kart"lar bulunduğu görüldü. Washington Post
gazetesine konuşan Çinli yetkililer cihazların hacı adaylarının güvenliğini sağlamak üzere tasarlandığını söyledi. Ancak GPS takibi yapılmasını sağlayan bu cihazlarda kişisel verilerin olduğu belirtiliyor.